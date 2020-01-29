AKP Sözcüsü Çelik'ten deprem vergisi iddiası: Daha fazlasını harcadık

AKP Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında Trump’ın açıkladığı Ortadoğu planı hakkında ‘Bu barış değil işgal planı’ dedi. Çelik toplanan deprem vergilerinden daha fazlasının deprem için yapılan çalışmalara harcandığını ileri sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan Ortadoğu planına ilişkin "Bu bir barış planı değil, işgal planıdır. Tanıma diye talep edilen şey Filistinlilerin köleleştirilmesi" dedi.

Deprem vergilerine ilişkin Çelik, önlemler için harcanan paraların toplanan vergi miktarından daha yüksek miktarı işaret ettiğini iddia etti. "Bunlar ilgili bakanlar tarafından da açıklanır" diyen Çelik, "Bu bir rakam meselesi değildir. Böyle bir zamanlamayla, böyle yakışıksız bir şekilde gündeme getirmek hiçbir ahlaki yaklaşımla bağdaşmaz" diye konuştu.

Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- (Belçika’da Adriana davası) “Bunlar terör örgütü PKK'yı iç mücadelede devlet dışı aktör olarak tanımlıyorlar. Uluslararası normlarda iç mücadelede bir devlet dışı aktör demek, meşru bir devletle bir terör örgütünü eş tutmak gibi hukukla herhangi bir uluslararası hukuk normuyla izah edilemeyecek kadar hukuk dışı, insanlık dışı bir tutumdur.”

- (ABD’nin Ortadoğu planı) “Fiilen İsrail'in saldırganlığını madde madde yazmışlar, hatta İsrail hükümetinin cesaret edemeyeceği şeyleri bile madde madde yazmışlar. Bu barış değil, işgal planı.”

- “ABD Başkanları bu zamana kadar iki tarafı da yanlarına alarak bir müzakere yürütmek isterdi. İlk defa bir ABD Başkanı Filistin ile görüşmeden, Türkiye'nin görüşünü almadan böyle bir plan yapılıyor. Plan olması için müzakere olması lazım, iki tarafın olması lazım. 80 sayfa, her maddesinde İsrail'in kabul ettiği saldırganlık politikasının hayata geçmesi için ortaya koyulmuş yaklaşımlar var."

- "Zamanlaması da ilginç. İktidara gelemeyen, hükümeti kuramayan, geçici başbakan olan Netanyahu'ya yeni seçimler öncesi destek verecek bir tutumun ortaya çıktığını görüyoruz. ABD, Barış Planı'nda ciddi olsaydı, seçilmiş bir başbakanla ve Filistin tarafının da olduğu bir planın hayata geçmesine çalışırdı. Bu plan ölü doğmuştur, barışa hizmet etmesi söz konusu değildir.”

- “Filistinli kardeşlerimizin desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Bunun İslam coğrafyası için utanç belgesinin birileri tarafından kabul edilmesi, ayrı bir utançtır. Tanıma diye talep edilen şey Filistinlilerin köleleştirilmesi. Biz Kudüs ile ilgili hassasiyetimizin altını çiziyoruz. Bir Filistin devletinin kurulması bizim için zorunludur.”

'CHP İŞ BANKASI HİSSELERİNİ HAZİNE'YE DEVRETSİN'

- (İmamoğlu’nun Elazığ’ın ardından Palandöken’e gitmesi) “Elazığ'a gitmemiş, Erzurum'a giderken uğramış. Burada bir afet durumu var. Halen bugün de bakanlarımız oradadır. Her yönüyle oradaki enkaz kaldırma çalışmaları bitmesine rağmen köy köy gezerek bu çalışmaları yürütmektedir. Tatile giderken uğramanın nasıl eleştiri aldığını, nasıl yanlış bulunduğunu biz de görüyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapar.”

- (Parti devleti eleştirileri) “Bu Türk siyasi tarihinde CHP patentli bir atıftır. Kendisinin İşbankası hissesi var. Eğer CHP parti devleti konusunda bir tartışma açmak istiyorsa önce İş Bankası hisselerini Hazine'ye devretmesi gerekir."

- (Deprem vergileri) “Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusunda çalışmalar için harcanmıştır. Bu bir devlet meselesidir. Kamu kurumlarından okullara kadar, çeşitli konutlar yapılmasına, güçlendirmeye kadar, yaşanan depremler sonrası yerleşim yerlerinin iyileştirilmesi için, konutların dönüştürülmesi için harcanan paralar vergi miktarından daha yüksek miktarı işaret etmektedir. Bunlar ilgili bakanlar tarafından da açıklanır. Bu bir rakam meselesi değildir. Böyle bir zamanlamayla, böyle yakışıksız bir şekilde gündeme getirmek hiçbir ahlaki yaklaşımla bağdaşmaz.”