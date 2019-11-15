Kalın: ABD ile S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'ler ile F-35'ler konusunda ABD ile ortak mekanizmanın bugün çalışmalara başladığını söyledi.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Kalın "Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı" dedi.

Kalın "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek" dedi. Kalın "Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Türkiye NATO üyesi diyeceksiniz, Türkiye bir alternatif aramaya başladığında da ittifaktan kopmakla suçlayacaksınız" diye konuştu.

Kalın "Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek" dedi.

Kalın, Ocak ayının ilk haftasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaretinin planlandığını da söyledi. Kalın, Putin'in ziyareti ile ilgili "Hem TürkAkım'ın tamamlanmasına binaen bir tören yapılacak hem de ikili ilişkiler görüşülecek" dedi.