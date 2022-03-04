GÖRÜŞ | 'Vakıf üniversitelerinin patronları daha fazlasını talep ediyor'

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Safa Kapıcıoğlu'nun ve vakıf üniversitelerinin temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yükseköğretim Meclisi toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantıda vakıf üniversiteleri sahiplerinin ortak görüşlerini açıklayan Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ise kimi talepler gündeme getirmişti.
Toplantıda, vakıf üniversitesi patronları adına ortak taleplerini dile getiren Okan, “Vakıf üniversiteleri hocalarına verilen ücret devlet üniversiteleri hocalarına verilen ücretten az olamaz” maddesinin kaldırılmasını, burslu öğrenci sayısının azaltılmasını, dil baraj puanının kaldırılmasını, vakıf üniversitelerinin kamu bankalarına yatırdıkları gelirlerinin yüzde 2’si tutarındaki teminatların kaldırılmasını ve özel şirket statüsünde kurulabilecek üniversiteler için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etmişti.
Üniversite Katılımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Aydın, gerçekleştirilen toplantıyı ve toplantıda vakıf üniversiteleri patronlarının gündem ettiği talepleri soL'a değerlendirdi.
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Aydın şunları söyledi: