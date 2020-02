Pompeo: Taliban’la 29 Şubat’ta anlaşma imzalanmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan’da ABD ile Taliban arasında bir anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanmasının beklendiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulundu:

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020