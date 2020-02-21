Pompeo: Taliban’la 29 Şubat’ta anlaşma imzalanmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ile anlaşmanın 29 Şubat’ta imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan’da ABD ile Taliban arasında bir anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanmasının beklendiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulundu:

Onlarca yıl süren çatışmalardan sonra, Taliban ile Afganistan’da şiddetin önemli ölçüde azalması konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu, barışa giden uzun bir yolda önemli bir adım ve tüm Afganları bu fırsatı yakalamaya çağırıyorum.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020

Günün erken saatlerinde Reuters, bir Afgan yetkilisine atıfta bulunarak Taliban ve Afgan güçlerinin gece yarısından başlayarak yedi gün boyunca Afganistan'daki gerilimi azaltmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Bir Taliban sözcüsü de daha sonra yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban'ın anlaşmayı 29 Şubat'ta uluslararası gözlemcilerin katılacağı bir törende imzalayacağını söyledi.



ABD ve Taliban, 2018'den beri barış görüşmelerine katılıyorlar. Görüşmelere Taliban’ın tutumundan dolayı Afgan hükümeti dahil edilmedi.

