Pompeo: Taliban’la 29 Şubat’ta anlaşma imzalanmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ile anlaşmanın 29 Şubat’ta imzalanmasının beklendiğini açıkladı.
soL - Dış Haberler
Cuma, 21 Şubat 2020 14:48

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan’da ABD ile Taliban arasında bir anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanmasının beklendiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından da şu paylaşımda bulundu:

Onlarca yıl süren çatışmalardan sonra, Taliban ile Afganistan’da şiddetin önemli ölçüde azalması konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu, barışa giden uzun bir yolda önemli bir adım ve tüm Afganları bu fırsatı yakalamaya çağırıyorum.

Günün erken saatlerinde Reuters, bir Afgan yetkilisine atıfta bulunarak Taliban ve Afgan güçlerinin gece yarısından başlayarak yedi gün boyunca Afganistan'daki gerilimi azaltmayı kabul ettiklerini bildirdi.

Bir Taliban sözcüsü de daha sonra yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban'ın anlaşmayı 29 Şubat'ta uluslararası gözlemcilerin katılacağı bir törende imzalayacağını söyledi.

ABD ve Taliban, 2018'den beri barış görüşmelerine katılıyorlar. Görüşmelere Taliban’ın tutumundan dolayı Afgan hükümeti dahil edilmedi.