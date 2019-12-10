ABD'nin 'Afganistan' çarpıtmaları ortaya çıktı

ABD'de üst düzey yetkililerin, Afganistan'da savaşın kazanılamayacağı gerçeğini gizlediklerine dair belgeler ortaya çıktı.

ABD'li Washington Post gazetesi, Afganistan'a ilişkin gizli belgeleri ele geçirdi.

ABD yönetiminin Katar'da Taliban ile masaya oturduğu dönemde ortaya çıkan gizli belgeler, ABD'nin Afganistan'da da başarısız olduğunu ortaya koydu.

Ele geçirilen 2 bin sayfalık belge, Afganistan'daki savaşta doğrudan rol oynamış yetkili, general ve diplomatların görüşlerinden oluşuyor.

Görüşlerine başvurulanlardan 400'den fazlası Afganistan'da işlerin yolunda gitmediğini ve ABD'nin ülkede bir bataklığa saplandığını belirtti.

'AFGANİSTAN'I ANLAMAKTAN UZAKTIK'

Belgelerde, eski başkanlar George W. Bush ve Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da Afganistan masasının başındaki Korgeneral Douglas Lute'un, "Afganistan'ı temel olarak anlamaktan uzaktık. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Nasıl bir yükün altına girdiğimizin farkında değildik" dediği ortaya çıktı.

Görüşlerine yer verilen yetkililerin büyük bölümü, ABD'nin halen Afganistan'da yürüttüğü stratejinin yanlış olduğunu, yetkililerin bunu bildiğini ancak kamuoyuna açıklamadığını kaydetti.

Afganistan'da terörle mücadele konusunda ABD askerlerine 2013-2014 döneminde üst düzey danışmanlık yapan eski Albay Bob Crowley, "En iyi resmi ortaya koymak için tüm veriler değiştirildi. Örneğin anketler tamamen güvenilmezdi, ancak yaptığımız her şeyin doğru olduğunu belirtecek şekilde düzenleniyordu" değerlendirmesinde bulundu.

'MALİYET TAM OLARAK HESAPLANMADI'

Yetkililer, belgelerde aynı zamanda savaşın maliyetinin tam olarak hesaplanmadığını söyledi.

Savaşa resmi rakamlara göre 934 ile 978 milyar dolar harcandığı, ancak buna Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) operasyonları ve Savaş Malülleri Yönetiminin harcamaları gibi yan harcamaların dahil olmadığı belirtildi.