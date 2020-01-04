İran BM Temsilcisi: İntikamımız sert olacak

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Taht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikamımız çok sert olacak' dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Taht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ABD'li NBC kanalına konuştu.

Süleymani'nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu belirten Ravançi, “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak” dedi.

Aynı gün CNN'e konuşan Ravançi, "ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna “Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir” yanıtını verdi.

Ravançi, “ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak. Gelecekte olacakların tam sorumluluğunu taşımalıdırlar” dedi.