El Cezire: Trablus hükümeti Türkiye’nin askeri destek önerisini kabul etti

Katar televizyonu El Cezire’ye konuşan kaynaklar, Trablus’taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Ankara'nın askeri ve lojistik destek önerisini kabul ettiğini söyledi.

Libya’da Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’nin askeri ve lojistik destek önerisini kabul ettiği ileri sürüldü.

Katar televizyonu El Cezire’ye konuşan kaynaklara göre, Trablus merkezli hükümet Ankara ile Kasım ayında yapılan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye’den askeri ve lojistik destek önerisini kabul etmeye karar verdi. Trablus hükümetinin Hafter'in başkente ilerleyişini durdurmak için bu kararı aldığı belirtildi.

Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı güçler Rusya'nın da desteği ile başkent Trablus'a yaklaşmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya'dan talep gelmesi halinde, Türkiye'nin bu ülkeye asker göndererek destekte bulunabileceğini belirtmişti.