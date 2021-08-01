Uzun ince bir sakal

Tamamı yoktu ama 10 taneyi bulmuşlardı, çalışma masamın arkasındaki uzun duvarda tavana kadar boydan boya uzanmış plak rafının alt sırasının en sonundaki plakları çıkardım. İsimleri çift Z ile başladığından alfabetik dizilişe göre hep en sonda yer alıyorlardı. Onlardan sonra kimse yoktu, olamazdı, sadece plak raflarının değil tüm müzik ansiklopedilerinin de assolistiydi onlar.

ZZ Top plaklarını çıkarıp masanın üzerine koyma nedenim, topluluk üyeleri arasındaki yarım asırlık müzik mesaisinin ve sakal yoldaşlığının bitmesiydi, 72 yaşındaki basçı Dusty Hill, 27 Temmuz 2021 Salı gecesi Teksas’ta evinde uykusunda ölmüştü.

Geçtiğimiz yıl kalça protezi ameliyatı olduğu için son aylarda yapılan turnenin konserlerinde yer alamamıştı Hill. 1984 yılında da yanlışlıkla kendini vurmuştu. Anlayacağınız üzere biraz haylaz bir tipti, silahlara düşkündü. Bilirsiniz tüm güneyliler gibi sert abiydi, karakterindeki maçoluk çizgileri belirgindi. Amerikan amigosuydu, Güney gringosuydu, temayüllere uygun bir Teksas ikonuydu.

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Cream’den etkilenmişlerdi ama yarım asır boyunca değişmeyen kadrosu, rock tarihinin en istikrarlı topluluklarından, gelmiş geçmiş en iyi rock üçlülerinden biriydi ZZ Top. Hill bas dışında klavye çalıyor, vokal yapıyordu; diğer üyelere göre medyadan uzaktı, nadiren röportaj veriyor, ekibin sözcülüğünü gönüllü olarak gitarcı Billy Gibbons’a bırakıyordu. En medyatik olduğu zamanlar belki de Deadwood’da, Geleceğe Dönüş filminin üçüncüsünde yer aldığı, animasyon televizyon dizisi King of the Hill’de oynadığı günlerdi. Basçılar önce gitarla başlar çoğunlukla, ama Hill 13 yaşındayken bas çalmaya başlamış, ZZ Top’a katılmadan önce Dallas’ta kardeşi Rocky ile çalmıştı.

Topluluğun çekirdek kadrosunda Gibbons, basta Lanier Greig, davulda Dan Mitchell vardı, bunlar Moving Sidewalks’ın son dönem üyeleriydi. ZZ Top 1970 yılında onların American Blues ile birleşmesinden oluşmuştu. İlk 45’lik “Salt Lick”, Greig’in atılmasından hemen önce çıkmış, boşalan yeri Bill Ethridge doldurmuştu. Mitchell’in yerine de Frank Beard gelmişti. Topluluğun fotoğrafı çok hızlı değişmiş, son olarak Ethridge’in yerine basa Hill gelmişti. Son şekli alışları biraz sancılı olmuştu.

İlk iki albüm güçlü blues köklerini ve Teksas mizacını yansıtmalarına rağmen pek ilgi uyandırmamıştı ama “Tres Hombres” sonrasında Rolling Stones’a ön grup olunca kalabalıklara çalmaya başlamışlardı. 1976’da “Tejas”ın piyasaya sürülmesinden sonra üç yıl ara vermişler, bu esnada Hill havalimanında bir işe girmişti. Aynı günlerde Gibbons ile birbirlerinden habersiz sakal uzatmışlardı. 1979’da “Degüello” ile yeniden birleştiklerinde yükselişe geçmişlerdi ama topluluğu MTV yıldızına dönüştüren albüm 1983’teki “Eliminator” olmuştu. Dünya çapında başarı yakalayan “Afterburner” ile synthesizer tınılarını başarılı bir şekilde grunge’vari bir blues-groove tarzına eklemişler, Teksas çizgilerini silerek daha çağdaş bir kimlik kazanmışlardı. Geleceğe Dönüş 3 filmindeki müziklerinden sonra bir başka ses getiren film ‘Viva Las Vegas’ parçalarının kullanıldığı Big Lebowski olmuştu. 2004 yılında da Fame Rock & Roll Müzesi’ne alınmışlardı.

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İsmi ‘sakal’ olarak yanlış konmuş temiz yüzlü tek üye Frank’a rağmen, uzun (birbirlerinden habersiz olarak bıraktıkları, sonra da kestirmedikleri) sakalları, Stetson marka golf şapkaları, koyu renk koca güneş gözlükleri ve işçi tulumlu görünüşleriyle birer ikona dönüşmüşlerdi. Kaktüsler, yılanlar ve uzun boynuzlu sığırlarla dekore edilmiş konserlerini verdikleri turneleri hiç bırakmamış,

Yıllardır kadınlar, seks ve arabalar hakkında yazdıkları tuhaf ve iç gıcıklayıcı şarkılarla rock dinleyicisinin ilgisini diri tutmayı beceren bu dedelerin müziği her zaman anında tanınabilecek kendisine has bir tarza sahipti; yüksek düzeyde güçlü, derin bir duygu havası ve kökeninde yüzde 100 Amerikalıydı.

Blues müziğinin memleketimizdeki kanaat önderi arkadaşım Eyüp İblağ ile yaptığımız biralı sohbetlerimize en sık misafir olan topluluktu ZZ Top, bir de J.J. Cale. Eyüp bir organizatördü ve her ikisini de buraya getirmek için yanıp tutuşuyor, ben de yancı statüsünde gaz veriyordum. Cale yıllar önce vefat edince hayaller suya düşmüş, muhabbet buruklaşmıştı, şimdi de ZZ Top eksildi.

Acaba başka birine mi kafayı taksak? Yoksa hiç takmasak mı!!!

Murat Beşer ([email protected])