Ankara Dikmen’de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

Ankara Dikmen’de bir adam altı yıl önce boşandığı eski eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 54 yaşındaki Fadime T. hastaneye kaldırıldı. Mahallede yaşayan kadınlar olayı protesto etmek için hastaneye yürüdü.

soL - Ankara