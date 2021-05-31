Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi. Dendias ve Çavuşoğlu ortak basın açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada iki ülkenin Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınmasında anlaştıklarını belirterek "AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan'la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Karşılıklı olarak turizm sektörüne katkıda bulunacaktır." dedi.

Siyasi ve askeri diyalogların ilerlediğini de belirten Çavuşoğlu "63. istişare görüşmeleri Türkiye'de yapılacak. Liderlerimizin NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüş ayrılıklarımız da var. Diyaloğumuzun bunun için kesintisiz sürmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Dendias da yaptığı açıklamada "Her iki ülke vatandaşlarımızın yanı sıra, test sonuçları negatif olan vatandaşlarımız seyahat edebilecek. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasında anlaştık." dedi.