Saadet Partisi tezkere kararını değiştirdi

Saadet Partisi'nin Libya'ya asker tezkeresine destek vereceğini açıklamasının ardından, Meclis Genel Kurulu'nda partisi adına konuşan milletvekili Karaduman tezkereyi reddettiklerini söyledi.

Libya'ya asker gönderme tezkeresine "evet" oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi (SP) kararını değiştirdi.

CHP listesinden seçilerek Meclis'e giren 2 SP'li milletvekilinden biri Genel Kurul'daki tezkere görüşmelerine katılmadı, diğeri ise tezkereyi reddettiklerini açıkladı.

Meclis'teki tezkere görüşmeleri öncesinde bir açıklama yapan SP'li milletvekili Cihangir İslam tezkere görüşmelerine ve oylamaya katılmama kararı aldığını duyurmuştu.

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelere katılan SP Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman ise kürsüden partisi adına yaptığı konuşmada tezkereyi reddettiklerini söyledi.

Karaduman “Libya'da yapılacak yanlışların vebali mevcut iktidarın sırtında olacaktır. Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Libya’ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Ve bu vesile ile hepinizi 1 Mart ruhu ile selamlıyorum” dedi.

