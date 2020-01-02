TBMM Genel Kurulu tezkere için olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un olağanüstü toplantı çağrısıyla saat 14.00'te başlayan toplantının tek gündemi Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olacak.

Şentop'un açılışını yaptığı genel kurulda söz alan CHP Grup Başkanvekili Meclis'in olağanüstü toplanmasının usule uygun olmadığını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop ise "Ben TBMM'yi değil, Genel Kurul'u toplantıya çağırdım" dedi.

Tezkerenin okunmasının ardından Genel Kurul'da siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak.

SP'DE TEZKERE FİRESİ

Libya'ya gönderilecek askeri gücün sınır, kapsam, miktar ve zamanının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenmesini öngören tezkereye AKP, MHP, BBP ve SP evet oyu vereceğini açıklarken, CHP, İYİP ve HDP hayır oyu vereceğini açıkladı. SP tezkereye "evet" oyu vereceğini açıklasa da Meclis'teki 2 milletvekilinden biri olan İstanbul milletvekili Cihangir İslam Twitter'dan yaptığı açıklamada tezkere hakkında oy kullanmamaya karar verdiğini duyurdu.

Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım. — cihangir islam (@cihangirislam) January 2, 2020

Tezkere hakkındaki görüşmelerde ilk sözü İYİP Grubu adına İzmir milletvekili Aytun Çıray aldı. Çıray Libya Ulusal Mutabakat hükümetiyle imzalanan iki mutabakattan deniz sınırlarını belirleyen mutabakatı desteklediklerini söyledi. Çıray "Yoksa mavi vatan mutabakatı Libya'ya asker gönderme karşılığında mı imzalandı?" dedi. Çıray Libya'daki iç savaş sonucunda iktidar değişse de yeni gelecek hükümetin bu mutabakatı iptal etmeyeceğini söyledi. Çıray tezkereye hayır oyu vermelerinin nedenlerinden birinin Türkiye'nin Libya'daki iç savaşın taraflarından biri haline getireceği olduğunu belirtti. Çıray tezkerenin olası sonuçlarından birinin Türkiye'yi Hafter'in destekçilerinden Rusya ile karşı karşıya getirmesi olduğunu kaydetti.