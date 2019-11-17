Kurtlar Vadisi'nin yapımcısının şirketi açılan davayı kaybetti

Fikirtepe’de Brooklyn adlı kentsel dönüşüm projesine ilişkin 131 kişinin şikâyeti üzerine kabul edilen iddianamenin ardından bir kentsel dönüşüm mağdurunun açtığı davada Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın şirketi Selimoğlu İnşaat haksız bulundu. Mahkeme, Selimoğlu İnşaat’ın, mağdura 274 bin 230 TL geri ödemesine hükmetti.

Kentsel dönüşümün en kötü örneklerinden birinin gerçekleştiği İstanbul Fikirtepe’de Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hazırlanan iddianame kabul edilirken, Şaşmaz, mağdurların açtığı davaları kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Gülser Uzunca isimli yurttaşın açtığı davada mahkeme, Şaşmaz’ın şirketi Selimoğlu İnşaat’ı haksız buldu.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Gülser Uzunca isimli yurttaaş, Brooklyn Dream (Brooklyn Rüyası) projesinden ev sahibi olmak istedi. Bu kapsamda da Selimoğlu Yapı İnşaat ile 29 Temmuz 2017 tarihinde sözleşme imzaladı. Uzunca, Brooklyn Dream projesinin A bloğunda yer alacağı belirtilen daireyi, 343 bin 632 TL bedelle satın aldı. Sözleşmeye göre ev, 30 Eylül 2019’da teslim edilecekti ancak inşaat, satılan 172 daire ile ticari alanlara rağmen sadece başlangıç kısmı olan "fore kazıkların çakılması" aşamasında kaldı.

Yapılan sözleşmeye uygun şekilde söz konusu firmaya 274 bin 230 TL ödeme yapan Uzunca, inşaatın başlamaması üzerine kalan 9 senetlik tutarı ödemeyerek konuyu yargıya taşıdı. Uzunca’nın şikâyeti üzerine açılan dava, İstanbul 5. Anadolu Tüketici Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Dava kapsamında 10 Nisan 2019 tarihinde bilirkişi raporu hazırlandı.

BİLİRKİŞİ: EKONOMIK NEDENLERLE AÇIKLANAMAZ

Bilirkişi raporunda, Uzunca ile Selimoğlu İnşaat arasındaki sözleşmenin noterden düzenlenmediğine dikkat çekildi. Raporda, yaşananlar nedeniyle Uzunca’nın 274 bin 230 TL asıl alacağı, 32 bin 406 TL de işlenmiş faiz olmak üzere toplam 306 bin 636 TL alacaklı olduğu belirtildi. Bilirkişi, Uzunca’nın geçersiz satış sözleşmesi kapsamında Selimoğlu İnşaat’a verdiği 9 adet, 27 bin TL bedelli senetlerden borçlu bulunmadığını ve bu senetlerin iptallerinin gerektiğini de dile getirdi. Raporda, şunlara yer verildi:

“İnşaat sektöründe kriz yaşandığı herkesçe bilinen bir konudur. Dava konusu proje için sözleşmenin yapıldığı tarih 29 Temmuz 2017 tarihinde sektörde ekonomik nedenlerden ötürü durağanlığın kısmen yaşandığı dönemdir. Ancak inşaatın ruhsat tarihi olan 5 Nisan 2017 tarihinden itibaren hiç yapılmaması ekonomik nedenlerle açıklanamaz.”

Davanın karar duruşması 12 Kasım’da görüldü. Duruşmaya Uzunca’nın avukatı Berkay Koçak ile Selimoğlu İnşaatı’nın avukatı Mücahit Çamur katıldı. Duruşmada söz alan Avukat Koçak, “Bilirkişi raporu ile davamızın haklı olduğu görülmüştür. Daha fazla mağdur edilmemek için davamızın kabulü ile senetlerin iptaline karar verilmesini talep ederiz” derken, Avukat Çamur davanın reddini talep etti.

Mahkeme ise Selimoğlu İnşaat’ın, mağdur Uzunca’ya 274 bin 230 TL’yi geri ödemesine hükmetti. Ödemenin 26 Nisan 2018 tarihinden itibaren işleyen yasal faiz göz önünde bulundurularak yapılmasını istedi.