Kurtlar Vadisi - Kentsel Dönüşüm: Olay Fikirtepe'de geçiyor

Fikirtepe’de Brooklyn adlı kentsel dönüşüm projesine ilişkin 131 kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi. Projenin ortaklarından olan Kurtlar Vadisi yapım şirketi Pana Yapı'nın yöneticilerinin de dahil olduğu 13 kişi, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanacak.

İstanbul'un Fikirtepe semtinde tamamlanmayan kentsel dönüşüm projesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, başlamadan biten projeye ilişkin 131 mağdurun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul (Anadolu) Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, projenin ortaklarından Pana Yapı ve Selimoğlu İnşaat firması ortağı ve yöneticisi olan, aralarında Raci Şaşmaz, Ahmet Mahir Şaşmaz, Aydoğan Selimoğlu, Hızır Selimoğlu gibi isimlerin bulunduğu 13 şüphelinin ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 131 defa hapisle cezalandırılmaları istendi.

131 şikâyetçilerden 77'si toprak sahibi konumundayken, 54'ü proje dahilindeki daireleri teslim edilmeyen kişilerden oluşuyor.

Şikâyetçiler arasında yer alan eski milletvekili İhsan Özkes, Brooklyn projesinde aldığı 3 dairenin borcunun 566 bin TL’sini ödediğini ancak teslim alamayarak dolandırıldığını söyledi.

ŞAŞMAZ: ŞİRKETİ DEVRETMİŞTİK

İddianamede yer alan ifadesinde proje ortasında devrettiği Pana Yapı şirketinin yöneticisini suçlayan Kurtlar Vadisi yapımcısı Raci Şaşmaz, “Esas işim medya. İnşaat alanıyla fazla ilgilenemedim. İşler, şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Kürşat Coşkun Ufuk tarafından takip ediliyordu. Sorumluluk ondadır. İtibar edip verilen belgeleri imzaladım. “Brooklyn Park” projesi tamamlandı. Ancak bağımsız bölümlerin ipotekli olduğunu sonradan öğrendim. Mali yapısı bozulan şirketimizin medya alanındaki şirketlerimize sirayet etmemesi için M. Muhit Kayaoğlu’na devrettik” iddiasında bulundu.

Kurtlar Vadisi isimli dizide ‘catering sorumlusu’ iken Selimoğlu Yapı’nın tamamının kendisine devredildiğini söyleyen M. Muhit Kayaoğlu ise şirketi almak için herhangi bir bedel ödemediğini belirtti.

İddianamenin ‘sonuç ve değerlendirme’ bölümünde şu ifadeler yer aldı:

- Projenin maketleri oluşturularak, reklamlar yapıldı, “Pana Holding’in” diğer alanlardaki yatırımlarına değinilerek projelere dikkat ve ilgi artırılıp satışlara başlandı.

- Selimoğlu Yapı İnşaat Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Şaşmaz ile Başkan Yardımcısı Ufuk arasında çekişme yaşanmaya başlandı. Ufuk’un hisselerini Şaşmaz’a devretti.

- Şirketin sürekli olarak artırılan öz sermayesi, 3 milyon 621 bin 830 TL’ye düşürüldü. Firma, Şaşmaz’ın şirketinde işçi olarak çalışan Kayaoğlu’na karşılıksız devredildi. Projeler tamamen durdu. Varlık sadece kâğıt üstünde devam etti.

- Bu sonucun ortaya çıkmasına şirket yönetiminde yer alan şahısların eylem ve işlemleri sebebiyet verdi.

- Şikâyetçileri maddi kayıplara uğratan şüphelilerin atılı eylemi işlediklerine dair haklarında kamu davası açmaya makul şüphe oluşturacak maddi deliller elde edildiği anlaşıldı.