EYT'lilerden Erdoğan'a yanıt: Vazgeçmeyeceğiz

'Seçim kaybetsek de yokum' dediği EYT'lilerden Erdoğan'a yanıt geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, Erdoğan'a 'Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez' dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya aracılığıyla Erdoğan'a yanıt verdi.

Özüpak, "EYT, kazanılmış anayasal haktır. Anayasal hakkımızın iadesini istiyoruz. Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez. Vazgeçmeyeceğiz" diye yazdı.

EYT; KAZANILMIŞ ANAYASAL HAKTIR.. ANAYASAL hakkımızın iadesini istiyoruz. Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez. Vazgeçmeyeceğiz....#SonSözüEytSöyleyecek — EYT Gönül Boran (@gonulborann) November 16, 2019

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da katıldığı bir açılışta EYT'liler ile ilgili konuşmuş, "Tutturmuşlar EYT. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecekler. Herkes vaktinde emekli olmalı. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor'' açıklamasında bulunmuştu.