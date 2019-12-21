Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet ihracatçıları buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü şu şekilde:
- Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli var. Bu bedeli göze alanlar karşımza çıkabilir.
- Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar.
- Kanal İstanbul'u biz yapacağız, müteahhitleri tehdit ediyor. Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı konu.
- Kanal İstanbul'un çevreci özelliği var, Türkiye'ye kazandırdığı haklar var.
- Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz.
- Ekonomide her şey iyi demekle çarklar dönmüyor, tencere kaynamıyor. Bunun için somut gelişmelere ihtiyaç vardır.
- Hizmet ihracatımız 2002 yılında 14 milyar dolardı. Bu yılın ekim ayı itibarıyla 53 milyar dolara kadar yükseldi.
- Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi.
- Enflasyon bu sene yarı yarıya gerileyerek yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İstihdam verileri olumlu sinyaller veriyor. Önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlar göreceğiz.
- İşsizlik oranı son 2 ayda gerileyerek 13.9 oldu.