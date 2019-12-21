Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için önümüzdeki hafta ihaleye gidileceğini açıkladı.
Cumartesi, 21 Aralık 2019 15:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet ihracatçıları buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü şu şekilde:

- Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli var. Bu bedeli göze alanlar karşımza çıkabilir. 

- Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar. 

- Kanal İstanbul'u biz yapacağız, müteahhitleri tehdit ediyor. Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı konu.

- Kanal İstanbul'un çevreci özelliği var, Türkiye'ye kazandırdığı haklar var.

- Önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz.

- Ekonomide her şey iyi demekle çarklar dönmüyor, tencere kaynamıyor. Bunun için somut gelişmelere ihtiyaç vardır.

- Hizmet ihracatımız 2002 yılında 14 milyar dolardı. Bu yılın ekim ayı itibarıyla 53 milyar dolara kadar yükseldi.

- Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi.

- Enflasyon bu sene yarı yarıya gerileyerek yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İstihdam verileri olumlu sinyaller veriyor. Önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlar göreceğiz.

- İşsizlik oranı son 2 ayda gerileyerek 13.9 oldu.