Erdoğan: Ermeniler buralarda gezerken tehcir oldu

Erdoğan, ABD ziyareti sırasında 'Ermeni soykırımı' tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ermeniler bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye'de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı' dedi. Erdoğan daha önce Ermenistan'ı Türkiye'de göçmen olarak bulunan 100 bin Ermeniyi geri göndermekle tehdit etmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşmesinin ardından Maryland'deki ABD Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği "Ermeni soykırımı" tasarısına tepki gösterdi, "Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre alınan kararının kendileri için yok hükmünde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu tür kararlarla bizi baskı altına almak isteyenler er geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz işin tarihçiler tarafından incelenip değerlendirilmesi yönünde tutumumuzu sürdüreceğiz. ABD Senatosu 1970'li ve 80'li yıllarda çoğunluğu diplomat ve aile mensupları olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı şehit eden Ermeni terör örgütleri tarafından başlatılan kara propagandaya teslim olmamalıdır" dedi.

Ermenistan için "Daha dünün devleti" diyen Erdoğan, "Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye'de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı. Ermenistan ülkelerimiz arasında 2009 yılında imzalanan protokolleri imzalamaktan da kaçındı. Diaspora da ülkemizi karalama kampanyasını sürdürdü" dedi.

TASARI BLOKE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında ABD Senatosu'nun gündemine gelen "Ermeni soykırımı" tasarısı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından oylamaya sokulmayıp bloke edilmişti.