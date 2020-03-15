CHP Grup Toplantısı iptal edildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nın iptal edildiğini açıkladı.
Özel. "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM Grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" diye yazdı.
Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM Grup toplantımızı iptal ettik.
Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz.
— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 15, 2020