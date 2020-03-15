Bakanlıktan açıklama: Umreden dönen 10 bin 330 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.
Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförlerine de özel kıyafetler giydirildiği söylendi.
Bakanlığın açıkladığı sayılar şöyle:
Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938
'SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, umreden dönen 10 bin 330 kişinin sağlık kontrollerinin yapıldığını öne sürdü.
Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım.
Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir. https://t.co/fUrX8DysWH
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2020