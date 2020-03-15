Bakanlıktan açıklama: Umreden dönen 10 bin 330 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.

Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförlerine de özel kıyafetler giydirildiği söylendi.

Bakanlığın açıkladığı sayılar şöyle:

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

'SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, umreden dönen 10 bin 330 kişinin sağlık kontrollerinin yapıldığını öne sürdü.