Sağlık Bakanı'ndan umreden dönenlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında 'karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirildiğini' açıklayarak, şüpheli bulunanların hastaneye kaldırılıp testlerinin yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından umreden dönenlerle ilgili açıklama yaptı.

Koca, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" diye yazdı.

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, umreden dönen 10 bin 330 kişinin sağlık kontrollerinin yapıldığını öne sürmüştü.