Alman hükümetinden Türkiye'ye sığınmacı çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye mali desteğin sürdürülmesini, bunun karşılığında da Türkiye'nin mutabakata uyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa yönünde gidişleri engellemeyeceğini duyurmasının ardından Yunanistan sınırına çok sayıda göçmenin yığılması üzerine Alman hükümeti, Ankara'ya "mülteci mutabakatına uyma" çağrısında bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mülteci ve göçmenlerin çabalarında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından mali olarak daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. "Adil bir yük dağılımı bizim de çıkarımıza olur" diyen Maas, kendilerinin de Türkiye'den beklentilerinin anlaşmaya uyması olduğunu söyledi.

'ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Alman meclisinde İdlib'deki krizin ve Avrupa'ya etkilerinin ele alındığı oturumda konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niels Annen de Ankara'ya "mülteci mutabakatına uyma çağrısını" yineledi. Mülteci siyasetinde işbirliğinin sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için pratik çözümlere ihtiyaç olduğunu belirten Annen, Türkiye'ye destek için öngörülen 6 milyar euronun büyük bölümünün kullanıldığını, bu nedenle Türkiye'ye yardımın artırılması gerektiğini belirtti.

Annen, "Ancak Ankara'nın da AB'ye verdiği taahhütlere uyması gerekiyor" dedi. Türkiye'nin sığınmacılar nedeniyle içinde bulunduğu zor durumu anlayışla karşıladıklarını söyleyen Annen, "Şantaja da boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

MECLİSTE İDLİB OTURUMU

İdlib'de geçen hafta 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklaması ve bunun üzerine çok sayıda göçmenin Yunanistan sınırına toplanmasına ilişkin gelişmeler Perşembe günü Alman meclisinin gündemindeydi.

Oturumda söz alan muhalefetten siyasetçiler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde izlediği tutumu eleştirirken Ankara'yı Avrupa'ya şantaj yapabilmek için sığınmacıları araçsallaştırmakla suçladı.

SOL PARTİ: SINIRLAR AÇILSIN

Sol Partili Ulla Jelpke ise "Yunanistan sınırından gelen korkunç görüntülere" dikkat çekerek, AB sınırının sığınmacılara açılması gerektiğini savundu. Türkiye ile AB arasındaki mutabakatı "utanç verici bir pazarlık" olarak nitelendiren Jelpke, Avrupa'nın bu mutabakat ile şantaja açık hâle geldiğini ve korunmaya muhtaç olanları Avrupa'dan uzak tuttuğunu söyleyerek, Alman hükümetine Türkiye'ye yardım etmeme çağrısında bulundu.