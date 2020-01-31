8 milyon dolar kayıtlarda yok... Ensar ve Kızılay yalan mı söylüyor?

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na gittiği belirtilen 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin dikkat çeken açıklama bulundu.

Ensar Vakfı'na aktarılan 8 milyon doların ABD'deki Türken isimli vakfa yurt için gönderildiği iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, Özcan, yazılı açıklamasında şunları aktardı:

“Türgev ve Ensar Vakfı’nın Amerika’da 2014 yılında ortaklaşa kurdukları Türken isimli vakıfa kurulduğundan itibaren yaklaşık 330 milyon TL (54 milyon dolar) para yollandığını ABD Hazine Bakanlığından aldığımız belgelerle ispat etmiştik.

O zamandan bugüne bağışçıların kimler olduğu ile alakalı çalışmalarımız sürmektedir. ABD kanunlarına göre, özel veri ve kişisel hakları korumak adına ABD Hazine Bakanlığı bağışçıların kimliğini açıklamadan, yapılan bağış miktarlarını kalem kalem paylaşmaktadır.

Bu çerçevede, Türken Vakfı’nın 2015 ve 2018 mali yılı raporlarında yer alan detaylı bağış tarafımıza henüz iletilmemiştir.

Ancak Türken vakfına 2016 ve 2017 yıllarında yapılan her bir bağış miktarını paylaşıyoruz. Bu kalemlere bakıldığında, Ensar Vakfı ABD‘nin Kızılay üzerinden aldığını iddia ettiği yaklaşık 8 milyon dolarlık bağış, New York’taki Türken Vakfının Hazine Bakanlığına tebliğ ettiği rakamlar arasında yer almamaktadır.”