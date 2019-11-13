13 termik santrale havayı kirletme izni geliyor

Şubat ayında beş partinin uzlaştığı 'termik santral ile havayı kirletme izni' veren düzenleme, yeniden Meclis gündemine geldi. 13 termik santrale dördüncü kez havayı kirletme izni verilmek istendiğini söyleyen CHP'li Özgür Özel, 'Bu kudretli şirketler, sarayda kimleri ikna ettilerse, milletvekillerinden güçlü, grup başkanvekillerinden imzalarından güçlü olacaklar ki, 2.5 yıllık uzatma almışlar' dedi.

Beş partinin uzlaşmasıyla Şubat 2019’da Meclis gündeminden çıkarılan "termik santral ile havayı kirletme izni" veren düzenleme, torba yasaya eklenerek yeniden gündeme geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre, önceki uzlaşıyı hatırlatarak tasarıya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplam 13 termik santrale dördüncü kez havayı kirletme izni verilmek istendiğine dikkat çekti. AKP iktidarının halk sağlığından değil, 13 santrali işleten şirketlerden yana taraf olduğunu Özel, "Bu kudretli şirketler, sarayda kimleri ikna ettilerse, milletvekillerinden güçlü, grup başkanvekillerinden imzalarından güçlü olacaklar ki, 2.5 yıllık uzatma almışlar. Meclisin namusunu korumak için tüm siyasi partilere, bu düzenlemenin torba yasadan çıkarılması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

'AÇIKLAMA YAPILMAMASINI KABUL EDEMEYİZ'

Önceki uzlaşıda kendileri ile birlikte AKP’li Bülent Turan ve Doğan Kubat, HDP’li Fatma Kurtulan, MHP’li Erkan Akçay ve İYİ Partili Tuba Vural Çokal’ın imzalarının bulunduğunu hatırlatan Özel, "Önergenin geri çekilmesinden 8 ay sonra getirilen bu düzenlemeye ilişkin, bu imza sahibi milletvekillerinin, özellikle de AKP ve MHP’li milletvekillerinin açıklama dahi yapmamış olmasını kabul edemeyiz. Vatandaşın sağlığını ilgilendiren böylesi önemli bir konuda, kendi iradeleri dışında, yasama organına yeniden bir baskının yapılmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz" diye konuştu.

'KİRLİ HAVA SOLUYACAKLAR'

Getirilen düzenlemeyle Afşin Elbistan, Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli, Çayırhan, Kangal, Soma, Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan termik santrallarına çevre mevzuatına uyum için tanınan sürenin 2.5 yıl daha erteleneceğini belirten Özel şunları söyledi:

"Burada yaşayan vatandaşlarımız kirli hava solumaya devam edecek, hava kirliliğiyle ilişkili solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere hastalıklarla boğuşmaya devam edecekler. Türkiye’deki solunum sistemi hastalıklarının yüksekliği ve bu termik santralların bulunduğu Bursa, Manisa ve Muğla’daki hava kirliliğinin diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek olduğu dikkate alınmalıdır."

'AKP ŞİRKETLERİ DEĞİL VATANDAŞI CEZALANDIRIYOR'

Adı geçen santrallerin Çelikler Holding, Ciner Enerji, Konya Şeker Enerji, Limak Enerji, İçtaş Enerji ve Bereket Enerji gibi sermaye gruplarına ait olduğunu söyleyen Özel, "AKP bu santralleri mevzuata aykırı oldukları gerekçesiyle kapatmak ya da cezalandırmak yerine vatandaşlarımızı cezalandırmayı tercih etmektedir. Bu santrallere, 2018 yılında 559 milyon TL, 2019 yılında ise 665 milyon TL tutarında kapasite mekanizması teşvik sistemi kapsamında ödeme yapıldığı da dikkate alındığında, bu kadar teşvik verilen, bu kadar kollanan santralların, temiz hava için temiz çevre için sorumluluklarını yerine getirememiş olmaları, yeni bir uzatmada bu sorumlulukları yerine getirmeyeceklerinin garantisidir" dedi.