Bakan Kurum, Kaz Dağları'nda ağaç katliamı için 'süreci durdurduk' dedi

Çanakkale Kirazlı'da Kanadalı altın şirketi Alamos Gold'un maden faaliyetleri için yüzbinlerce ağacı katletmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'süreci durdurduk' açıklaması geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Kirazlı'da Kanadalı altın şirketi Alamos Gold'un madencilik faaliyetleri için yüz binlerce ağacın kesildiğinin ortaya çıkmasının ardından "süreci durdurduk" açıklaması yaptı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Kirazlı Altın Madeni ile ilgili olarak “Çevreyi korumakla görevli Bakanlığınız, Çanakkale’de on binlerce ağacın kesilmesine seyirci kalmıştır” şeklindeki sözlerine Bakan Murat Kurum'dan "süreci durdurduk" yanıtı geldi.

KURUM: ZATEN SÜRECİ DURDURDUK

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın sorusunu yanıtlayan Bakan Murat Kurum “Çanakkale 'Kirazlı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi' kapsamında biz de ilgili bakanlıklarla Cumhurbaşkanı Yardımcısı nezdinde bir araya geldik ve burada hakikaten yapılan bir yanlış olup olmadığının tespiti ve gerekirse verilmiş ruhsatların durdurulması dâhil her türlü süreci o toplantı çerçevesinde değerlendirdik. Burada hakikaten yapılan bir yanlış olup olmadığının tespiti ve gerekirse verilmiş ruhsatların durdurulması dâhil her türlü süreci o toplantı çerçevesinde değerlendirdik. Biz de doğamızı, çevremizi herkes gibi korumak istiyoruz. Bize bırakılmış emanetleri çocuklarımıza en iyi şekilde koruyarak aktarmak istiyoruz ki bu çerçevede zaten bu süreci de durdurduk” dedi.

115 MADEN ARAMA RUHSATI

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez dün bir soru önergesine verdiği yanıtta, Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildiğini, bunlardan 107'sinin yerli firmada, 8'inin yabancı firmada bulunduğunu aktarmış ve yine 164 firmaya işletme ruhsatı verildiğini, bunun 148'inin yerli 16'sının da yabancı firmada olduğunu belirtmişti.

