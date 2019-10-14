Kazdağları'nı talan eden Alamos Gold: Ruhsatımız yenilenmedi, faaliyetleri durduruyoruz

Alamos Gold şirketinin resmi sitesinde bugün yayımlanan açıklamada, madencilik ruhsatı yenilemesinin askıda kalması dolayısıyla Kirazlı’daki tüm çalışmaların durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, madencilik ruhsatının iptal edilmediği ve süresi dolduktan sonra da yenilenebileceği hatırlatılarak, ruhsatın yenilenmesine kadar çalışmaların tamamlanamayacağı söylendi.
Şirketin ruhsatın yenilenmesi için gerekli tüm mevzuatı yerine getirdiği ve sürenin bitiminde yenilemenin yapılmasının beklendiği söylenirken, Kirazlı yerelindeki protestoların sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler nedeniyle büyüdüğü de iddia edildi.
ALAMOS GOLD'UN TAŞERONU DA AÇIKLAMA YAPTI
Kaz Dağları'ndaki projeyi yürüten şirketin taşeronu Doğu Biga Madencilik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin 2021 yılında faaliyete geçeceği söylendi.
Kirazlı Altın Madeni Projesi Çanakkale il merkezine 30 km, Atikhisar Barajı’na yaklaşık 14 km, Kazdağı Milli Parkı’na 40 km uzaktadır. Kirazlı Altın Madeni projesi kurulum aşamasında olup 2021 yılında faaliyete geçecektir. #Türkiyeiçindeğerüretiyoruz #Doğubiga pic.twitter.com/SEfc4Xg1MW
— Doğu Biga Madencilik (@BigaDogu) October 14, 2019