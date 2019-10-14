Kazdağları'nı talan eden Alamos Gold: Ruhsatımız yenilenmedi, faaliyetleri durduruyoruz

Kaz Dağları'nda altın aramak için binlerce ağacı katleden Kanadalı Alamos Gold şirketi, madencilik ruhsatı yenilemesinin askıda kalması dolayısıyla Kirazlı’daki çalışmalarını durdurduğunu duyurdu. Şirketin taşeronu Doğu Biga Madencilik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise projenin 2021 yılında faaliyete geçeceği söylendi.

soL - Haber Merkezi