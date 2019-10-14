Kazdağları'nı talan eden Alamos Gold: Ruhsatımız yenilenmedi, faaliyetleri durduruyoruz

Kaz Dağları'nda altın aramak için binlerce ağacı katleden Kanadalı Alamos Gold şirketi, madencilik ruhsatı yenilemesinin askıda kalması dolayısıyla Kirazlı’daki çalışmalarını durdurduğunu duyurdu. Şirketin taşeronu Doğu Biga Madencilik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise projenin 2021 yılında faaliyete geçeceği söylendi.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 14 Ekim 2019 17:27

Alamos Gold şirketinin resmi sitesinde bugün yayımlanan açıklamada, madencilik ruhsatı yenilemesinin askıda kalması dolayısıyla Kirazlı’daki tüm çalışmaların durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, madencilik ruhsatının iptal edilmediği ve süresi dolduktan sonra da yenilenebileceği hatırlatılarak, ruhsatın yenilenmesine kadar çalışmaların tamamlanamayacağı söylendi.

Şirketin ruhsatın yenilenmesi için gerekli tüm mevzuatı yerine getirdiği ve sürenin bitiminde yenilemenin yapılmasının beklendiği söylenirken, Kirazlı yerelindeki protestoların sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler nedeniyle büyüdüğü de iddia edildi.

ALAMOS GOLD'UN TAŞERONU DA AÇIKLAMA YAPTI

Kaz Dağları'ndaki projeyi yürüten şirketin taşeronu Doğu Biga Madencilik'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin 2021 yılında faaliyete geçeceği söylendi.

 

 