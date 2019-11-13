TKP: 'Milli Ağaçlandırma' projesi tam bir palavra

TKP'nin Sesi'nde bugün, AKP'nin 'Milli Ağaçlandırma Günü' adımı ve bu adımın gerçekte ne işe yarayacağı masaya yatırıldı.

Bundan böyle 11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlayacağız. “11’inci ayın 11’inde 11 milyon fidan dikeceğiz” sloganıyla yola çıkan kampanyanın ardındaysa AKP’nin imaj tazeleme çalışması yatıyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün kentleri beton yığınlarına boğan, yeşile ve doğaya düşman bir iktidarın çevre konusundaki samimiyetsizliği gözler önüne serilirken, şova dönüştürülen kampanyayla kâr eden şirketlere dikkat çekiliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/76U4ZFyay2voNGy82ssIie

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-13-kasim-2019-carsamba