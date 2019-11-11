11 milyon ağaç dikimi rezaleti: Donmuş, rutubetsiz topraklara dikim yapmaya çalıştılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiklerini duyurarak, bugün 81 ilde, 2023 noktada, 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını iddia etmişti.
Ancak "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" isimli kampanyanın "gerçek" olmadığı anlaşılıyor.
'DİKİM İÇİN YANLIŞ AĞAÇ TÜRÜ SEÇİLDİ'
soL'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışan bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, hem kampanya için yanlış ağaç türü seçildi hem de söylendiği gibi milyonlarca ağacın dikilmesi için ihtiyaç duyulan insan gücü ve alan mevcut değil.
Bakanlık yetkilisi şunları söyledi:
Yapılan ağaçlandırma tamamen PR (reklam/halkla ilişkiler-soL) çalışmasından ibaret. Son zamanlarda Kirazlı ile beraber tekrar gündeme gelen ve ortada olan doğa talanının üzerini örtmek, kapatmak için böyle bir çalışmaya gittiler. Bunun hiçbir şekilde bir altyapı çalışması söz konusu değil. Ağaç dikimi genelde ilkbaharda yapılır. Aslında bugünkü mevsimin de uygun olduğu yerler var ancak bu ülkenin tamamı değil. Özellikle doğuda sıcaklık eksilere düştüğü için orada bir fidan dikimi gerçekleştiremezsiniz. Bugün Ankara'da çalışma yapılan yerde de zaten toprak kuruydu. Orada fidan yetişmesi imkansız. Üstelik yanlış ağaç türü de tercih edildi. 11 milyon ağaç dikildiği ve rekor kırıldığı söyleniyor ama bu da imkansız. Bunu yapmak için hem insan gücü yok hem de Türkiye'de ağaçlandırma yapılabilecek böyle bir alan yok.
Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin de, fidan dikiminin ilkbaharda yapılması gerektiğini ve milyonlarca ağaca aynı anda cansuyu verilmesinin mümkün olmadığını söyledi:
'11. ayın 11'inde, saat 11.00'da, 11 milyon fidan dikeceğiz' slogan bu, çok güzel. Hatta 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak da ifade edildi bugün sayın Cumhurbaşkanı ve yetkilendirdiği bakan tarafından. Biliyorsunuz 21 Mart da 'Dünya Ormancılar Günü' ve ülkenin her yerinde, 1975-1976 yıllarından beri Orman Haftası'nda böyle kutlamalar yapılır. Ülkemizde fidan dikim sezonu, belli bir dönemde olur. Fidan dikimi için toprakta belli şartların oluşması lazım. Toprakta belli bir rutubetin olması lazım, kupkuru toprağa fidan dikilmez. Fidan dikersiniz, sonra cansuyu verir, sularsınız. Milyonlarca fidanın bu şekilde sulanma olanağı yoktur.
'AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI BÖYLE OLMAZ'
Hüseyin Çetin, yapılan işin "ağaçlandırma" olmadığı belirterek, dağınık bir alanda dikilebilmiş ve cansuyu verilebilmiş fidanların korunamayacağını anlattı:
81 ilde dikim yapılacak dendi. 81 ilin bir kısmı şu anda karla kaplı. -8, -10 derecelerde toprak donmuş durumda. Karla kaplı olan ve toprağı donan yerlerde fidan dikemezsiniz. Donu çözüp, toprağı parçalanarak dikilen fidandan zaten hayır gelmez. O nedenle yapılan işin yanlış olduğunu söylüyoruz zaten. Ayrıca bugün yapılan iş, bir orman kurmak amacıyla ağaçlandırma sahalarında da yapılmıyor. Büyük bölümü okul bahçesinde, cami bahçesinde, çeşme başında gibi, 50 tane orada, 100 orada olmak üzere dağınık şekilde yapıyorlar. Bizim anladığımız ve olması gereken ağaçlandırma çalışması böyle olmaz. Sonuçta bu fidanların korunması gerekiyor ve bu mümkün olmayacak. Üstelik 11 milyon fidan dikilmeden önce kesilen ağaçların korunması lazım. Önce koruyalım, sonra dikebildiğimiz kadar olması gerektiği şekilde dikelim ama korumaya gelince yönetim bunu yapmıyor. İşte en son Kaz Dağları'nda derneğimizin tespitiyle 347 bin yetişmiş ağaç kesildi. Bunların da önüne geçilmesi gerekiyor.