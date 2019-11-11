11 milyon ağaç dikimi rezaleti: Donmuş, rutubetsiz topraklara dikim yapmaya çalıştılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda devlet görevlisinin de katıldığı '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyasına dönük tepkiler var. Görüştüğümüz bir uzman yanlış ağaç türünün seçildiğini ve rutubetsiz/kurak topraklara fidan dikilmeye çalışıldığını bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiklerini duyurarak, bugün 81 ilde, 2023 noktada, 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını iddia etmişti.

Ancak "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" isimli kampanyanın "gerçek" olmadığı anlaşılıyor.

'DİKİM İÇİN YANLIŞ AĞAÇ TÜRÜ SEÇİLDİ'

soL'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışan bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, hem kampanya için yanlış ağaç türü seçildi hem de söylendiği gibi milyonlarca ağacın dikilmesi için ihtiyaç duyulan insan gücü ve alan mevcut değil.

Bakanlık yetkilisi şunları söyledi:

Yapılan ağaçlandırma tamamen PR (reklam/halkla ilişkiler-soL) çalışmasından ibaret. Son zamanlarda Kirazlı ile beraber tekrar gündeme gelen ve ortada olan doğa talanının üzerini örtmek, kapatmak için böyle bir çalışmaya gittiler. Bunun hiçbir şekilde bir altyapı çalışması söz konusu değil. Ağaç dikimi genelde ilkbaharda yapılır. Aslında bugünkü mevsimin de uygun olduğu yerler var ancak bu ülkenin tamamı değil. Özellikle doğuda sıcaklık eksilere düştüğü için orada bir fidan dikimi gerçekleştiremezsiniz. Bugün Ankara'da çalışma yapılan yerde de zaten toprak kuruydu. Orada fidan yetişmesi imkansız. Üstelik yanlış ağaç türü de tercih edildi. 11 milyon ağaç dikildiği ve rekor kırıldığı söyleniyor ama bu da imkansız. Bunu yapmak için hem insan gücü yok hem de Türkiye'de ağaçlandırma yapılabilecek böyle bir alan yok.

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin de, fidan dikiminin ilkbaharda yapılması gerektiğini ve milyonlarca ağaca aynı anda cansuyu verilmesinin mümkün olmadığını söyledi:

'11. ayın 11'inde, saat 11.00'da, 11 milyon fidan dikeceğiz' slogan bu, çok güzel. Hatta 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak da ifade edildi bugün sayın Cumhurbaşkanı ve yetkilendirdiği bakan tarafından. Biliyorsunuz 21 Mart da 'Dünya Ormancılar Günü' ve ülkenin her yerinde, 1975-1976 yıllarından beri Orman Haftası'nda böyle kutlamalar yapılır. Ülkemizde fidan dikim sezonu, belli bir dönemde olur. Fidan dikimi için toprakta belli şartların oluşması lazım. Toprakta belli bir rutubetin olması lazım, kupkuru toprağa fidan dikilmez. Fidan dikersiniz, sonra cansuyu verir, sularsınız. Milyonlarca fidanın bu şekilde sulanma olanağı yoktur.

'AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI BÖYLE OLMAZ'

Hüseyin Çetin, yapılan işin "ağaçlandırma" olmadığı belirterek, dağınık bir alanda dikilebilmiş ve cansuyu verilebilmiş fidanların korunamayacağını anlattı: