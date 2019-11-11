Erdoğan: Sakalımızı tıraş ettiler ama biz onların kollarını kesiyoruz

'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen fidan ekme törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'Bu PKK denilen bölücü terör örgütü -biz yaktık- dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez' dedi.