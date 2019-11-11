Erdoğan: Sakalımızı tıraş ettiler ama biz onların kollarını kesiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen ’11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyasına katıldı.
Ağaç dikme etkinliğinin açılışını yapan Erdoğan, “Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır” dedi.
Fidan dikme töreninde konuşmasının ağırlıklı bölümünü muhalefet partileri ve belediyelerinin eleştirisine ayıran Erdoğan, özetle şunları söyledi:
"Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye’yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum’da Marmaris’te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı .Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez."