Altıncı lobi görev başında: Samsun'da ağaç kesimi

Samsun’da siyanürlü altın madeni için ‘yol genişletme’ bahanesiyle ağaç kesimi yapıldı. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Özdağ, ‘Yol çalışması, maden şirketinin işine yaradı’ dedi

Kazdağları’nın ardından Samsun’un Kavak ve Havza ilçelerini kapsayan Şahin Dağları “altın madeni” tehlikesi ile karşı karşıya. Hollanda, ABD ve Kanada ortaklı Tüprag Madencilik Şirketi’ne yaklaşık 10 bin hektar büyüklüğündeki alan için maden arama ruhsatı verilmiş durumda.

Maden arama şirketinin sondaj ve ağaç kesim çalışması için henüz izin almadığının öğrenilmesine karşın bölgede ağaç kesimi başladı. Kavak ilçesinde yaklaşık 8 bin hektar ve Havza ilçesinde de yaklaşık 4 bin hektarlık alan içerisinde ağaç kesiminin başlaması tepkilere neden oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ise ağaç kesiminin “yol genişletme” için yapıldığını öne sürdü.

ŞİRKETİN İŞİNE YARAYACAK

Ağaçların kesimi ile ilgili olarak BirGün’e konuşan Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Orman İşletme Müdürlüğü, bizlere yaptığı açıklamada, ‘Yol genişletme çalışması yapıyorum. Bu benim görev ve sorumluluklarım içerisinde’ dedi. Biz bu açıklamaya ikna olmadık. Yol genişletme adı altında yapılan bu çalışma, maden şirketinin işine yarayacak” dedi.

SİYANÜRÜ ANLATMAK YASAK

Altın madeni arama çalışmaları nedeniyle tahrip olan Ordu Fatsa’daki köylerde yaşayanları deneyimlerini aktarmaları için Samsun’a getirmek istediklerini anlatan Özdağ, emniyet ve kaymakamlık engeli ile karşılaştıklarını söyledi.