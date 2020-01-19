Türk Metal Bursa'da miting yaptı

Bursa'da Türk Metal’in çağrısıyla miting düzenlendi. İşçiler, MESS'in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceğini haykırdı.

Türk Metal üyesi metal işçileri Bursa’da düzenlenen miting için sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Eylemde işçiler “Gemileri yaktık geri dönüş yok”, “Genel grev genel direniş”, “MESS şaşırma sabrımızı taşırma”, “Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarını attı.

Mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “MESS bu alanı bir görsün, yoksa kısa bir süre sonra bunun iki mislini Kocaeli’de toplayacağız” dedi. Tüm işçilerin gözünün metal işçilerinde olduğunu dile getiren Atalay, “Bizler iyi bir yaşam istiyoruz. Bu alanda EYT’liler haber bekliyor. Kadroya geçmek isteyen işçiler haber bekliyor. Ocak ayında aldığımız ücreti Nisan'da, Nisan'da aldığımız ücreti temmuzda da almak istiyoruz. Bu vergi sistemi adaletli değil. Çok alandan çok az alandan az vergi alınsın. Sesimize kulak verin taleplerimizi kabul edin” dedi.

Türkiye’de 5 milyona yakın mülteci olduğunu ve mültecilerin kayıt dışı düşük ücretle çalıştırıldığını dile getiren Atalay, “Bu mültecilerin emek sömürüsüdür. Ülkeyi yönetenlere soruyorum bu kangreni çözün” diye seslendi. Asgari ücret komisyonunun yapısının anti demokratik olduğunu da dile getiren Atalay, “Bir sonraki sene demokratik bir ortam oluşturalım olmazsa biz olmayalım masada” dedi. Patronların ekonomi kötü, işler kötü dediğini, kendilerinin de işlerine ve işyerine sahip çıktıklarını savunan Atalay, şöyle devam etti: “Ama bizi enayi yerine koymalarını kabul etmeyiz. Biz sabırlıyız ama sabrımız taşarsa bugün olduğu gibi yollarda sel oluruz.”

'YALANLARINIZA KARNIMIZ TOK'

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak da mitingin sadece metal işçilerinin değil, emeğinin hakkını alamayan milyonlarca işçinin mitingi olduğunu söyledi. Patronların fabrikaların bacalarının kendiliğinden tüttüğünü sandığını dile getiren Kavlak, “Kendinize gelin beyler, üretim rekorunu biz kırıyoruz. Biz çalıştık biz ürettik ama maalesef karşılığının alamadık. 'Size enflasyon kadar zam' dediler. Yetmedi, 'Greve giderseniz ertelenir, enflasyonu bile alamazsınız' dediler. Sabır taşı çatladı” dedi.

MESS’in bugün yeniden görüşmeye çağırdığı bilgisini veren Kavlak, dayatmaların sürmesi halinde mitinglerin devam edeceğini, iş durdurma eylemlerinin artarak süreceğini söyledi. Resmi enflasyon rakamlarının işçinin enflasyonunu olmadığına dikkat çeken Kavlak, “Biz bu açıklanana enflasyonla sözleşme imzalamayız. Biz sizin yurt dışı tatilinizi, tenis topunu, parfümü rüyamızda görmüyoruz. Bizi kandırmayın bizim karnımız ete aç peynire zeytine aç ama sizin yalanlarınıza karnımız tok” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haluk Levent işçilere konser verdi.