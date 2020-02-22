Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a operasyonları durdurma talimatı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanması öncesinde, güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonlarını durdurma talimatı verdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın, ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında dün gece saat 24.00'den itibaren ülke genelindeki saldırılarını azaltma kararını "memnuniyetle karşıladıklarını" açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Şiddetin azaltılmasının ateşkesin başlamasına neden olması" temennisinde bulunan Gani, ''ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonlarını bir haftalığına durdurun talimatı veriyorum. Ülkede faaliyette bulunan diğer terör örgütlerine karşı ise operasyonlarımız devam edecektir" dedi.

Gani, ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan diyaloğunun başlamasına bir engel kalmayacağını, bunun için de tüm kesimlerle istişare buluşmalarını sürdürdüğünü belirtti.