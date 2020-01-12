Sarıgazi Semt Evi'nden Kanal İstanbul buluşması

Sarıgazi Semt Evi, Ovacıklılar Derneği'nde Kanal İstanbul projesine ilişkin bir toplantı düzenledi.
Toplantıya başlarken, Doğa Koleji öğretmenlerinin ve yemekhane zammına karşı direnen öğrencilerinin mücadeleleri hatırlatıldı.
Çevre Mühendisleri Odası adına konuşan Ömür Yaşayan, kanalla ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından toplantıya katılan Sarıgazili vatandaşlar Yaşayan'a sorularını yönlendirdi, projeye karşı neler yapılabileceği konuşuldu.
Toplantıya katılanlar, Sarıgazi'de Kanal İstanbul'a karşı bir dayanışma ağı gibi hareket etme kararı aldı.