AKP'nin 'Kanal İstanbul' korkusu: Anında yasakladılar

'Katar Emiri’nin annesi Kanal İstanbul’da 44 dönüm arazi aldı' haberinin hemen ardından belediyelerin tapu bilgilerine erişiminin engellenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelge yayımladığı ortaya çıktı.

Katar Kraliyet ailesi üyelerinin Kanal İstanbul güzergahındaki gayrimenkul yatırımı tartışma konusu olurken, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü, yani haberden sonraki ilk mesai günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı dikkat çeken bir genelge yayımladı.

Buna göre, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKBAS) ile belediyelerin kayıtlarda sorgulama yapmasını sağlayan protokolde 31 Ocak 2020 itibariyle kısıtlamaya gidiliyor.

Genelgede konuyla ilgili “Belediyelerin kullanımına açılan belediye görev alanı dışında taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh /beyan/irtifak, muhtesat/teferruat/eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik yetkilerin 31/01/2020 tarihi itibari ile gerçek ve tüzel kişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01/07/2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS protokolünün ‘Tarafların yetki ve yükümlülükleri' başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün ‘Sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında kapatılarak…” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu TAKPAS Protokolü incelendiğinde, 5.4. maddede şu ifadeler yer alıyor.

“TAKPAS sistemine erişim için aşağıdaki şartların sağlanacağını taahhüt eder.

a) Sorgulama sonucunda elde edeceği bilgilerin ayrı bir veri tabanı oluşturacak şekilde kendi sistemlerine kayıt etmeyecektir.

b) Ağlarında bulunan bilgisayarların TAKPAS'a erişim yetkilerini IP adresi bazında kısıtlayacaktır.

c) Kurum TAKPAS'a erişim için kullanacağı bilgisayar sayısını ve kullanmaya yetkili kişi sayısını belirleyerek Kişilerin İsim, Soy isim ve T.C kimlik numaralarını kayıt altına alacak ve TKGM tarafından istenildiğinde belgeleyecektir.

d) Personelin görev ve yetkilerine göre TAKPAS kullanıcıları arasında farklı yetkiler tanımlayacaktır.

TAKPAS sistemine erişim yetkisi vereceği kullanıcılarına; sistemden sadece kurumun tanımlanmış iş ve işlemleri için sorgu yapabilecekleri, başka amaçlar için kullanamayacakları, kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu, Kamu görevlileri ile ilgili disiplin hükümleri ve diğer tazminat hükümlerinin söz konusu olacağı hususlarını, Üst Amir tarafından yazılı olarak imza karşılığında tebliğ edecek ve denetimler sırasında belgeleyecektir.

f) TAKPAS sistemini amacı dışında kullandığı tespit edilen personel, vakit kaybedilmeksizin en kısa zamanda yetkili makamlara ve TKGM'ye bildirilecektir.”

SORGULAMA MODÜLÜ DEĞİŞTİ

TAKPAS Protokolü'nün 7.2. maddesinde ise “İmar Uygulaması, Kamulaştırma, toplulaştırma ve benzeri uygulamalar sebebiyle toplu olarak taşınmaz bilgilerine erişilmesi için özel sorgulama yetkisi verilecektir ve bu sorgulamalar 18:00 ile 06:00 saatleri arasında işin kapsamını aşmamak üzere Köy/mahalle bazında yapılacaktır” ifadesi bulunuyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genelgesine göre bundan sonra belediyeler taşınmaz sorgulaması için Web- Tapu Sistemi Kurum Portalı yerine İçişleri Bakanlığı'nın e-Belediye Takpas Modülü ile Tapu Haciz Modulü’nü kullanacak.