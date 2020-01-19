Rektörün kızları ile damatları aynı üniversitede öğretim görevlisi çıktı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman Baykal’ın üç kızı ile iki damadının aynı üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın 3 kızı ile 2 damadının, babalarının da görevli olduğu aynı üniversitede görev yaptığı öğrenildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Rektör Baykal, "Resmi kayıtlarımız açık. Sorumlu olduğumuz kurumlar var, onlar sorunca da bu bilgiler gönderiliyor" demekle yetindi.

Rektör'ün kızı Leyla Baykal Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, diğer kızı Elif Baykal Kablan Mühendislik Fakültesi Araştırma görevlisi. Elif Baykal Kablan'ın eşi Yavuz Kablan ise KTÜ'de iki sınavı ilk sırada kazanıp öğretim üyesi oldu. Kablan, 61,73 ortalama ile hem Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu'nu hem de Rektörlük'e bağlı Uzaktan Eğitim Merkezini ilk sırada kazandı. Çiftinin nikahını da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kıymıştı.

Maçka Sinan Burhan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli kızı Hanife Baykal Şahin ise Kırşehir'deki Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Fizik Tedavi Uzmanı olarak atandı. Burada 2 yıl çalıştıktan sonra özel şartlı kadro ile babasının rektörlük yaptığı KTÜ'ye geçiş yaptı ve öğretim üyesi oldu.

Diğer damat Mürsel Şahin de Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.