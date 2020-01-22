MESS'ten lokavt kararı

Türk Metal Sendikası'na bağlı olan 130 bin işçinin grev kararı alması üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası lokavt kararı aldıklarını borsaya bildirdi.

Türk Metal Sendikası'na bağlı olan 130 bin işçinin grev kararı alması üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) lokavt kararı aldıklarını borsaya bildirdi.

Aralarında Türk Traktör, TOFAŞ, Borusan Mannesman, Aygaz, Ford Otomotiv ve Otokar’ın olduğu şirketler lokavt kararı aldıklarını, ilanın önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirttiler.

Firmalardan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası’nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.