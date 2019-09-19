Meclis'te bir ilk: AKP'li 2 vekil bedelli askerlik yapmaya gitti

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan AKP’li 2 milletvekili, geçtiğimiz hafta birliklerine katıldılar.

Geçtiğimiz hafta bedelli askerlikten yararlanarak birliklerine katılan iki vekilin kimlikleri belli oldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı'na teslim oldular.

Her iki isim de aynı zamanda AKP'nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Milletvekillerinin, 2018'de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı öğrenildi.

AKP'li milletvekilleri, 1 Ekim'deki Meclis'in açılışına katılamayacaklar. Ancak 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam'da yapılacak partinin istişare kampında yer alacaklar.