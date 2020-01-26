DİSK Genel-İş: Urla'daki arazimiz özelleştirilmek için kamulaştırıldı

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki Alaçatı ve Zeytinelli mahallerinde bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş tarafından 'İzmir Urla'daki arazimiz özelleştirilmek için kamulaştırıldı' denildi.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki Alaçatı ve Zeytinelli mahallerinde bulunan 'Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi' kapsamındaki taşınmazlara yönelik acele kamulaştırılmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından DİSK Genel-İş sendikasından açıklama geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Sendikamızın unutulmaz genel başkanı Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından işçilere tatil yeri yapmak üzere 1975 yılında sendikaya kazandırılan İzmir Urla Zeytineli köyü Böğürtlen mevkiindeki 68 dönüm büyüklüğündeki taşınmazımıza iktidar tarafından hukuk dışı el koyma girişimi başlatılmıştır" denildi.

Yönetim Kurulu imzalı açıklama şöyle:

"Bu taşınmazımız üzerine kamulaştırma şerhi konulduktan sonra 25 Ocak 2020 itibariyle Cumhurbaşkanı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 2054 sayılı kararıyla Urla’daki taşınmazımızın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Henüz resmi olarak kamulaştırma kararı tebliğ edilmemiştir.