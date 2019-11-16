Define kazısı 12 bin yıllık gölü yok etti

Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de yasal izinle yapılan 'define' kazısı nedeniyle kuruyan göl yatağı kumla dolduruldu.

Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl’de 5 gün süren "define" kazısı sona erdi.

Herhangi bir bulguya rastlanmayan kazıda 12 bin yıllık gölün yatağı kumla dolduruldu. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu.

Kazı için başvuruda bulunan 2 kişi, Gümüşhane Valiliği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden izin almıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan gölde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valiliği, söz konusu kazı çalışmasıyla ilgili dün yazılı açıklama yaptı. Kazı çalışması için 2 kişinin İstovrama mevkisi 137 ada 98 No'lu parselde define araması talebinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ilgili kurumların olumlu görüşü üzerine kazı izni verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında, 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.