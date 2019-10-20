AKP'nin sigara zammından beklediği gelir belli oldu

Hazine sigara üzerinden alınan vergilerle gelecek yıl 64 milyar 819 milyon TL'lik gelir elde edecek.

Meclis'e sunulan 2020 yılı bütçe teklifinin ayrıntılarında vergi gelirlerinin bu yıl sonunda ne kadar gerçekleşeceği ve gelecek yıl ne kadar öngörüldüğü de yer aldı.

Yıl içindeki vergi oranlarındaki artışın etkisiyle sigara üzerinden alınan vergilerin yıl sonunda 51 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2020 yılında da sigara üzerinden alınan verginin yüzde 27 artışla 64.8 milyar TL'ye çıkacağı öngörüldü.

Bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan özel tüketim vergisinin gelecek yıl yüzde 20.6 artışla 176.1 milyar TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bütçe teklifine göre, petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV’nin yüzde 9.7 artışla 66.6 milyar TL, motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV’nin yüzde 48.3 artışla 19 milyar TL, alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV’nin yüzde 12.9 artışla 17.2 milyar TL, kolalı gazozlardan alınan ÖTV’nin yüzde 14.1 oranında artışla 1.2 milyar TL, dayanıklı tüketim ürünleri üzerinden alınan ÖTV’nin de yüzde 38.4 oranında artışla 7.2 milyar TL olacağı öngörüldü.

Bu yılın başında bütçe hazırlanırken sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisinden 45.6 milyar liralık gelir gelebileceği hesaplanmıştı.