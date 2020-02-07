AKP'li Elitaş: İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacağız

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İlker Başbuğ hakkında öğleden sonra suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Elitaş, "6 kişi adına Dursun Çiçek ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AKP'li milletvekillerine "Başbuğ’a dava açın" çağrısı yapmıştı.

İlker Başbuğ, geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir programda, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" demişti.