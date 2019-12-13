Prof. Saydam: Kanal İstanbul'u rafa kaldırmayın, unutun!

Hacettepe Üniversitesi Deniz Bilimcisi Prof. Cemal Saydam 'Kanal İstanbul yapılırsa tüm Marmara Denizi'ni kaybederiz ve ileride hata yaptık geri dönelim de diyemeyiz' dedi. Projenin değil rafa kaldırılmak unutulması gerektiğini söyleyen Saydam 'Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Kanal İstanbul polemiği sürerken, Hacettepe Üniversitesi Deniz Bilimcisi Prof. Cemal Saydam RS FM’de Atilla Güner’e projenin bilimsel açıdan sakıncalarını anlattı.

Saydam "Kanal İstanbul’un siyasi getirisi ne olur bilmem ama doğanın ne götüreceğini biliyorum" dedi.

Akşam Postası programında konuşan Saydam şunları söyledi:

"Kanal İstanbul yapılırsa tüm Marmara Denizi'ni kaybederiz ve ileride hata yaptık geri dönelim de diyemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız üniversitelilere sorduk diyor, bu işi bilen emek veren ya ben ve benim başında olduğum ekip ya da üç beş insan daha var. Hiçbirimizden bir fikir almadılar. Yapmış olduğumuz çalışmalar, yayınladığımız raporlar Kanal İstanbul projesinin olumsuz olduğunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanımız işin siyasi tarafından da bahsediyor ki ben hiç anlamam, belki doğrudur. Kanal İstanbul’un siyasi getirisi ne olur bilmem ama doğanın ne götüreceğini biliyorum.

Kanal İstanbul projesini rafa kaldırın değil unutun. Dünya tarihine felaket projesi olarak geçer. Haliç’in kokusunu bilen bilir, Marmara ona dönüşür. Boğazı olabilecek felaketlerden yani herhangi bir tanker faciası olursa İstanbul yine elimizden gider ama çözümü Kanal İstanbul olmamalı. Hiçbir gemiye de geçme diyemiyorsunuz çünkü Montrö anlaşması var, geçiş serbesttir."