Blinken: Taliban'ın uluslararası meşruiyeti hak etmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da Taliban liderliğindeki hükümetle kuracakları ilişkinin Taliban'ın "önümüzdeki haftalarda ve aylarda" atacağı adımlara bağlı olacağını söyledi. Taliban'ın uluslararası meşruluk arayışında olduğunu kaydeden Blinken "Herhangi bir meşruluk hak edilmeli" ifadesini kullandı.

ABD'nin Almanya'daki hava üssü Ramstein'ı ziyaret eden Blinken, burada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından 22 ülkenin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katıldığı, Afganistan gündemiyle bir video konferans düzenledi.

Konferansın ardından Maas ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken "Dün Taliban yeni bir geçici hükümet atadı. Bunu değerlendiriyoruz. Ama yeni hükümetin kapsayıcı olacağını iddia etmesine rağmen ilan edilen isim listesi özellikle Taliban üyeleri ve onların yakın ortaklarından oluşuyor ve kadın yok. Bazı isimlerin bağlantıları ve geçmiş kayıtlarından da endişe duyuyoruz" dedi.

Taliban'ın ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakanı Seraceddin Hakkani FBI'ın arananlar listesinde bulunuyor.

Blinken "Anlıyoruz ki Taliban bunu geçici bir hükümet olarak sundu. Bunu eylemleriyle muhakeme edeceğiz. Uluslararası toplum, beklentisinin Afgan halkının kapsayıcı bir hükümeti hak ettiği yönündeki beklentisini açıkça ortaya koydu" dedi.

Blinken Afganistan'dan tahliyeler konusunda Taliban'ın yeniden charter uçuşlara izin vermesi için Almanya ve diğer ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Maas: Uluslararası tecrit Taliban'ın çıkarına değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Kabil Havalimanı'nın yeniden açılmasının planlandığını belirterek "bu önemli bir adım olacaktır" dedi. Maas Taliban'ın "Afganistan'ın yeniden teröristler için bir sığınak olmasını önlemesini" beklediklerini söyledi.

Taliban'ın ilan ettiği yeni geçici hükümetin kapsayıcı olmadığını dile getiren Maas, gelecekte bu hükümetin takviye edilmesiyle uluslararası topluma "gerekli sinyallerin verilmesini" umduklarını ifade etti. Maas "Uluslararası tecrit Taliban'ın da çıkarına değil" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın ilan ettiği hükümeti tanıyıp tanımayacaklarına dair soru üzerine ise Maas "Şimdi bunun konuşmuyoruz. Şu aşamada buna işaret eden herhangi bir şey görmüyorum" dedi.

Blinken ise Maas'a katıldığını belirterek "Taliban liderliğindeki hükümetin bizimle ilişkileri tamamen önümüzdeki haftalar ve aylarda atacağı adımlara bağlı olacak" dedi.

Almanya ile ABD arasındaki transit geçiş anlaşması uyarınca şimdiye kadar Afganistan'dan 34 bin kişi Ramstein Hava Üssü'ne getirilmişti. Bunlardan 23 bini Ramstein'dan ABD'ye ve diğer bölgelere gönderilirken geri kalan 11 bin 200 kişinin ise seyahat etmek üzere Kaiserslautern'deki kışlalarda kaldığı belirtiliyor.