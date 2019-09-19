Kısa vadeli dış borç yüzde 7.9 artarak 126 milyar dolar oldu

Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stokunun, Temmuz'da geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 7.9 artarak 126 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.9 artarak 23.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.5 artarak 95.9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 7.9 artışla 126 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.6 artışla 59.2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12.2 artarak 60.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.9 artarak 23.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.5 artarak 95.9 milyar dolara yükseldi.