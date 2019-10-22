Suriye ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Haseke kırsalında yeni köylere girildi

Ülkenin kuzeyinde ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu Haseke’nin kuzeybatısında yeni köylere girdi. Ordu Halep-Haseke yolu üzerindeki kuzeybatı kırsalında mevzilenmeyi sürdürüyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, ülkenin kuzeyinde ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu Haseke’nin kırsalında mevzilenmesini genişletiyor.

Suriye ordusu Haseke’nin Tel Temir beldesi çevresindeki bazı yeni köylere girdi. Eş zamanlı olarak da ordu birlikleri ilin kuzey kırsalında mevzilenmesini sürdürüyor.

Ordu birlikleri bu sabah, Tel Temir’in kuzeybatı kırsalındaki el Kuzeliye, Şuveyş, Nevfeliye, el Mahal, el Bedran, el Hizam, Kehfe el Marati ve el Dabib köylerine girdi ve noktalarını sabitleştirmeye başladı.

Suriye ordusu dün de Halep’in kuzeydoğusunda bazı köy ve beldelerde birliklerini konuşlandırmıştı.

Suriye ordusu sabah saatlerinde Haseke kuzey kırsalındaki konuşlanmasını tamamlamak için harekete geçerken, diğer birlikler de uluslararası Halep-Haseke yolu üzerindeki kuzeybatı kırsalında mevzilenmesini sürdürüyor.