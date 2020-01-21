Rusya'da yeni hükümet açıklandı, 4 bakan değişti

Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Yeni hükümette değişmeyen 12 bakan arasında Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu da yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korurken, ekonomi, adalet, spor ve kültür bakanlıklarında isimler değişti.

Yeni Bakanlar Kabinesi ile bir araya gelen Putin, yeni hükümetin başlıca görevinin "vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi" olduğunu öne sürdü.

Koltuğunu kaybeden Spor Bakanının yerine Oleg Matytsin, Kültür Bakanının yerine Olga Lyubimova, Adalet Bakanının yerine ise Konstantin Çuyçenko atandı. Yeni hükümette, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı görevini ise Maksim Oreşkin yerine Perm Valisi Maksim Reşetnikov yürütecek.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Sputnik'in aktardığına göre bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı görevini Sergey Lavrov, Savunma Bakanlığı görevini Sergey Şoygu, Enerji Bakanlığı görevini Aleksandr Novak, İçişleri Bakanlığı görevini Vladimir Kolokoltsev yürütmeye devam edecek.

Ayrıca, Vladimir Yakuşev Rusya İnşaat Bakanı, Yevgeniy Ditrih Ulaştırma Bakanı, Aleksandr Novak Enerji Bakanı görevine yeniden tayin edildi.

Anton Siluanov ise Rusya Maliye Bakanı görevini korudu, ancak Başbakan Birinci Yardımcısı görevinden ayrıldı, yerine Putin'in ekonomi danışmanı Andrey Belusov Başbakan Birinci Yardımcısı olarak atandı.