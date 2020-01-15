Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa edeceğini açıkladı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa edeceğini açıkladı.

Rus devlet ajansı TASS, yeni hükümetin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kurulacağını duyurdu.

Bakanlarla yapılan toplantıda Medvedev'le konuşan Putin, "Benim açımdan, aynı zamanda yaptığımız ortak çalışmanın bu aşamasında size teşekkür etmek istiyorum, çalışmalarımızın sonucunda alınan başarılardan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Her şey yapılmadı, ancak hiçbir şey tam olarak sonuçlanmaz" dedi.

Yeni hükümet kurulana dek mevcut hükümetin görevine devam etmesini isteyen Putin, Medvedev hükümetinde yer alan tüm bakanlarla görüşeceğini sözlerine ekledi.

Medvedev, anayasayı iyileştirmek adına devlet başkanının önerisi doğrultusunda mevcut hükümetin istifasının doğru olduğunu dile getirdi.

Putin'in Medvedev'i Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atayacağı kaydedildi.