Putin: AP'nin SSCB ile Hitler Almanyası'nı eş tuttuğu karar kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa Parlamentosu’nun Eylül ayında kabul ettiği ve Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği’ni ‘totaliter rejimler’ adı altında eşit tutan kararını ‘kabul edilemez ve yanlış’ diye niteledi ve bunun insanların tarih bilmediğini, okuma yazma becerisine sahip olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Eylül ayında çıkardığı ve Hitler Almanyası ile Sovyetler Birliği'ni “totaliterlik” kavramıyla eşitleyen kararını "kabul edilemez ve yanlış” olarak niteledi.

Sputnik’in aktardığına göre Putin, Sovyetler Birliği'ni faşist Almanya'yla eşit tutmak ya da aynı kefeye koymanın “sinizm”in uç noktası olduğunu vurguladı. Putin, bunun insanların tarihi bilmediğini, okuma-yazma becerisine sahip olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Putin bu açıklamayı her yıl yılsonunda düzenlediği ve bu yıl 2 bine yakın Rus ve yabancı gazetecinin akredite olduğu büyük basın toplantısında yaptı.

Putin basın toplantısında ABD ile START-3 Anlaşması’na, TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projelerine ve Trump’ın azil sürecine de değindi.

AA MUHABİRİNE LİBYA YANITI

Anadolu Ajansı muhabirinin “Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor” demesi üzerine Putin, “Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?” yanıtını verdi. Reuters'ın aktardığına göre Putin, Libya'daki çatışmaların son bulmasını ve çatışan taraflar arasında müzakerelerin başlamasını istediğini söyledi. Putin Türkiye'den Moskova'ya gelecek bir heyetle önümüzdeki günlerde Libya konusunu görüşeceğini bildirdi.

‘START-3 OLMAZSA SİLAHLANMA YARIŞI DİZGİNLENEMEZ’

Putin, yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) yıl sonuna kadar imzalamaya hazır olduklarını ancak ABD'den henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

Putin "Eğer anlaşmayı yarın postayla bize gönderirlerse, biz bunu imzalayıp Washington'a göndermeye hazırız. Eğer onlar hazırsa, başkan da dahil ilgili yönetici imzasını atsın ve göndersin. Ancak henüz tekliflerimizin hiçbirine yanıt gelmedi ve eğer START-3 olmazsa, dünyada silahlanma yarışını dizginleyen hiçbir şey kalmaz" dedi.

‘TRUMP’IN AZİL SÜRECİ TAMAMEN YAPAY’

ABD Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump’ı görevden azledilmesini onaylamasına ilişkin ise Putin “Trump'ın azil süreci tamamen yapay, hayal edilmiş gerekçelere dayanıyor. Tüm bu süreç, seçimi kaybeden Demokratların giriştiği iç kavganın neticesi” dedi ve ekledi:

“Trump'ı ilk başta Rusya’yla işbirliği yapmakla suçlamışlardı, şimdi de Ukrayna'ya baskı yapmakla itham ediyorlar. ABD Temsilciler Meclisi'nin görevden azlini onaylamış olmasının Trump’ın başkanlığının sonu olduğundan emin değilim. (Yargılanacağı) Senato'nun, Trump'ı görevden alacağını sanmıyorum.”

SSCB SONRASI RUSYA

Rusya’nın SSCB’nin mirasından yararlandığına yönelik değerlendirmeler üzerine ise Putin “Elbette, Sovyet dönemi de dahil bin yıllık Rus devletinden kalan mirası kullanmamamız mümkün değil. Sovyetler Birliği döneminde Büyük Anavatan Savaşı zaferi, uzay alanında yapılan atılım ve daha birçok başarı gibi gurur duymamız gereken birçok şey yapıldı” dedi. “Günümüze bakarsak, hiçbir şeyin değişmediğini öne süren kişilere üretim endüstrisindeki üretim kapasitelerinin yüzde 75'inin 2000 yılından itibaren oluşturulduğunu söylemek isterim” diyen Putin üretim endüstrisindeki makinelerin ortalama yaşının 12 olduğunu savunarak “Bu son 10 yıl içinde neler yapıldığını gösteriyor” diye konuştu.

DOĞALGAZIN UKRAYNA’DAN TRANSİTİ DEVAM EDECEK

Putin ayrıca doğalgazın Ukrayna üstünden transit yoluyla Avrupa'ya iletilmesinin Rusya için daha maliyetli olduğunu söyledi ancak TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projelerine karşın “Rusya bu transit yolunu korumaya hazır” dedi.

'WADA KARARI SİYASİ'

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) Rusya'yı dört yıl boyunca düzenlenecek olan tüm büyük spor organizasyonlarından men etmiş olması için “adil değil” diyen Putin, bu kararın siyasi olduğunu belirtti.