İngiltere’de yapılan NATO Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayımlandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki gün süren NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayımlandı.

"Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadesine yer verilen bildiride ayrıca "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" denildi.

ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamalarının beş yıldır arttığı kaydedilen sonuç bildirisinde, "Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" denildi.

UZAY OPERASYON ALANI

Bildiride NATO uzayı olası bir operasyonlar alanı olarak tanıdı.

RUSYA İLE ŞARTLI DİYALOG

Bildiride NATO'nun Rusya ile "diyalog ve yapıcı ilişkilere Rusya'nın eylemlerinin bunu mümkün kıldığı sürece açık olduğu" ifadesine yer verildi.

Sonuç bildirisinde ayrıca NATO'nun "nükleer silahlar var olduğu sürece" nükleer güçlerini korumaya devam edeceği kaydedildi.

ABD ile Rusya arasındaki INF Anlaşması'nın geçersizleşmesinden Rusya'yı sorumlu tutan bildiride Rusya'nın yeni orta-menzilli füze geliştirmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğini riske attığı öne sürüldü.

'ÇİN SİLAHLARIN KONTROLÜ ANLAŞMALARINA KATILMALI'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dedi.

Stoltenberg "NATO değişen dünyayla birlikte değişmeye devam ediyor" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, zirveye katılan liderlerin Çin'in gelecekte yapılacak silahlanmanın kontrolü üzerine anlaşmalara dahil edilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

'BALTIK SAVUNMA PLANI YENİLENDİ, YPG KONUSU ELE ALINMADI'

Stoltenberg zirvede "Baltıklar ve Polonya savunma planı"nın yenilendiğini söyledi. Stoltenberg "Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor. İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi" diye konuştu. Stoltenberg NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağı konusunun ise zirvede ele alınmadığını söyledi.

STOLTENBERG: S-400'LER NATO SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLEMEZ

Stoltenberg Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin "asla" NATO sistemlerine entegre edilemeyeceğini söyledi.