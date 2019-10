ANALİZ | Donbass’a özel statü: AB’ye sunulan lütuf ve ‘üçüncü Maidan’a uzanan yol

Kiev ve Moskova, Eylül 2014 ve Şubat 2015'te Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde ateşkesi tesis etmek için Minsk’te Fransa, Almanya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) gözetiminde iki ayrı anlaşmaya imza attı.

“Minsk anlaşmaları” olarak da bilinen bu anlaşmalar, tarafların bölgeden birliklerini ve askeri teçhizatlarını çekmesini öngörüyordu. Bununla birlikte anlaşma neticesinde Kiev yönetimi “ağır suçlar işlememiş” milislere af getirecek, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yerel seçimler düzenleyecek ve bu bölgelere “özel statü” verecekti.

Anlaşmada, “tüm yabancı silahlı oluşumlar ve paralı askerlerin” Ukrayna topraklarından çekilmesi ve Kiev’in, Rusya sınırında kontrolü ele alması taahhüt ediliyordu.

Minsk anlaşmaları, çatışmanın yatışmasına vesile olsa da durdurmadı.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

2016 yılında ateşkesin yürürlüğe girememesi nedeniyle dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Minsk anlaşmalarını revize ederek taraflara anlaşmanın daha ince ve basitleştirilmiş bir versiyonunu önerdi.

“Steinmeier Formülü” olarak anılan bu revizyon, Ukrayna kurumları ve AGİT’in gözetimi altında Donbass bölgesinde seçimlerin yapılmasına işaret etti. Formül duyuruldu ve 1 Ekim 2019'da Kiev, Moskova, Donetsk ve Lugansk bölgelerinden temsilciler tarafından AGİT yetkililerinin gözetiminde imzalandı.

Bunun sonucunda Ukraynalı birliklerin Petrovskoye ve Zolotoye’den çekilmesi kararlaştırıldı.

Yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’e dönüşünde yaptığı açıklamada anlaşmanın imzalanmasının kendileri için ne anlama geldiğini izah etti. Zelenskiy, yönetiminin Donbass’te yerel seçimlerin yapılması yönündeki maddeyi kabul ettiğini ancak bunun yalnızca Ukrayna yasaları uyarınca, “Rus destekli güçlerin” çekilmesiyle, Ukrayna yönetiminin Rusya sınırına tamamen hakim olmasıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Zelenskiy, muhalifleri (eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, başta C-14 olmak üzere neo-Nazi grupların bir kısmı) tarafından Rusya’ya teslim olduğu yönündeki suçlamayı bertaraf etmek için “Namluların gölgesinde seçim yapılmayacak” ve “Birlikler orada olduğu sürece seçim olmayacak” açıklamalarında bulundu.

Donbass’a özerklik tanınması anlamına gelen “özel statü” ile ilgili yeni bir yasanın yakında parlamento tarafından ele alınacağını ve içerdiği dilin herhangi bir “kırmızı çizgiyi” geçmeyeceğini ifade etti.

Gündeme ilişkin Rusya tarafından ilk açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, 2 Ekim’de gazetecilere verdiği demeçte, Kiev’in Steinmeier Formülü’nü onaylamasının “olumlu” bir gelişme olduğunu söyleyerek “Bunun, önceki anlaşmaların hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım olduğuna şüphe yok” dedi. Peskov, şöyle devam etti: “Umarım, Minsk anlaşmalarını uygulanmaya devam eder, zira ülkenin doğusundaki ihtilafı çözmenin tek yolu bu.”

Fakat Peskov, Donbass’tan milis güçlerinin çekilmesi ve sınır kontrolünün Kiev’e devredilmesi hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

ZELENSKIY’E ‘ÜÇÜNCÜ MAIDAN’ TEHDİDİ

Zelenskiy ve ekibi, bu yılın başındaki seçim kampanyası sürecinde, Neo-Nazi paramiliter gruplar üzerindeki kontrolün kritik önem teşkil ettiğini hesaba katarak başta Azov Taburu olmak üzere birçok grubun iplerini elinde tutan İçişleri Bakanı Arsen Avakov’la işbirliğine gitti.

Bu işbirliğinin varlığına, Poroşenko’nun seçim mitinglerine Azov Taburu’nun sivil kanadı Ulusal Kolordu tarafından yapılan baskınlar kanıt oluşturdu.

Zelenskiy, mayıs ayında devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından, önceki yönetimin tüm üst düzey yetkililerini tasfiye etse de Avakov koltuğunu korumuştu.

Ancak Zelenskiy’in bu anlaşmaya imza atması, neo-Nazi grupların tümü tarafından tepkiyle karşılandı. Burada kritik olan, anlaşma uyarınca asker çekilmesi gereken bölgelerde Azov Taburu ve diğer paramiliter grupların konuşlandırılmış olması.

Nitekim Azov Taburu lideri Andrey Biletskiy, 7 Ekim’de yaptığı açıklamada militanlarının Zolotoye yerleşiminden çekilmesi yönündeki yükümlülüğü reddettiğini bildirdi.

15 Ekim günü de Nazi işbirlikçisi ve Yahudilere ve Polonyalılara yönelik çok sayıda katliamda yer almış olan Ukrayna İsyan Ordusu’nun (UPA) kuruluş yıl dönümünde Neo-Naziler, Kiev’de bir gösteri düzenledi ve Zelenskiy’e gözdağı verildi.

It's just one element to what's happening, but (!) apparent organizer of today’s rally in Kyiv is “Democratic Axe” a consistent far right’s ally. Address by Biletsky, leader of far-right National Corps was televised, NC leaders spoke to the crowds etc. Their agenda is opaque. pic.twitter.com/lKOD6xLEhg

— Oleksiy Kuzmenko (@kooleksiy) October 6, 2019