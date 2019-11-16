ABD'li Komutan: SDG'yle ortaklığımız sürüyor

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Tümgeneral Eric T. Hill, 'Uzun süredir SDG’yle çalışıyoruz ve onlarla birlikte çalışmaya, eğitim vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bence ortaklık güçlü' dedi.

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Tümgeneral Eric T. Hill, Kuzey Suriye ve SDG'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Associated Press'e konuşan Hill, IŞİD militanlarının “küresel bir tehdit” oluşturmayı sürdürdüğünü, bu tehdide karşı "Kürtlerle ortaklık ve uluslararası harekete hala ihtiyaç duyduklarını" savundu.

Bağdat'tan konuşan Hill, “Görevin tamamlandığını düşünmüyorum. (IŞİD militanlarını) Takibi bırakmamalı ve onları bulabildiğimiz her yerde etkisiz hale getirmeliyiz” dedi.

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yanında yer aldığını söyleyen Hill, “Uzun süredir SDG’yle çalışıyoruz ve onlarla birlikte çalışmaya, eğitim vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bence ortaklık güçlü” dedi.

Hill, kendisine bağlı askerlerin SDG’ye yönelik eğitim, rehberlik ve teçhizat sağlama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtirken, SDG’nin petrol sahalarını koruduğunu, ABD’nin de onlara bu süreçte yardım sağladığını söyledi.